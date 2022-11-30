Влада Барбадосу вимагає від британського парламентаря компенсацію за рабство
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Карибська острівна країна Барбадос вимагає компенсації за рабство від члена британського парламенту, чий пращур брав участь у работоргівлі, повідомляє УНН з посиланням на іноземні ЗМІ.
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“Уряд Барбадосу розглядає плани зробити заможного члена парламенту від Консервативної партії першою людиною, яка заплатить репарації за ключову роль свого предка в рабстві”, — повідомила британська щоденна газета The Guardian.
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Річард Дракс, законодавець, який представляє регіон Південний Дорсет у Британії, нещодавно відвідав острів, щоб приватно зустрітися з прем’єр-міністром Барбадосу Мією Мотлі, уряд якої розглядає можливість судового позову проти Дракса, якщо не буде досягнуто угоди.
“Сім’я Дракс була піонером системи плантацій у 17 столітті та відіграла важливу роль у розвитку виробництва цукру та становленні рабства в Карибському басейні та Сполучених Штатах”, — йдеться у повідомленні.
“Якщо проблему не вдасться вирішити, ми звернемося до міжнародних судів”, — сказав член парламенту Барбадосу Тревор Прескод, голова Барбадоської національної робочої групи з репарацій, що є частиною Комісії з репарацій Карибського співтовариства.
Він додав, що Організація Об’єднаних Націй оголосила злочином проти людяності рабство, яке передбачало масові викрадення людей в Африці для забезпечення плантацій у Новому Світі безкоштовною робочою силою.
Країни Карибського співтовариства вже “провели кампанію за виплату репарацій колишніми колоніальними державами та установами, які отримували прибуток від рабства. Це перший випадок, коли сім’я була виділена окремо”, — йдеться у звіті організації.