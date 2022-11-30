Влада Барбадосу вимагає від британського парламентаря компенсацію за рабство

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 43605 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 81156 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 112421 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 162074 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 186152 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 369243 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 225744 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 194773 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 344445 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459414 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чернишов задекларував чотири квартири дружини, прикраси Cartier та свої доходи

31 березня, 19:03 • 16140 перегляди

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 35327 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

23:57 • 32591 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

00:25 • 33519 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 26791 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 369277 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 344465 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 559482 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 688726 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 707119 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 82334 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 119040 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 203780 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 229411 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 222322 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Влада Барбадосу вимагає від британського парламентаря компенсацію за рабство

Влада Барбадосу вимагає від британського парламентаря компенсацію за рабство

Київ • УНН

 • 788776 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Карибська острівна країна Барбадос вимагає компенсації за рабство від члена британського парламенту, чий пращур брав участь у работоргівлі, повідомляє УНН з посиланням на іноземні ЗМІ.

Цитата

“Уряд Барбадосу розглядає плани зробити заможного члена парламенту від Консервативної партії першою людиною, яка заплатить репарації за ключову роль свого предка в рабстві”, — повідомила британська щоденна газета The Guardian.

Деталі

Річард Дракс, законодавець, який представляє регіон Південний Дорсет у Британії, нещодавно відвідав острів, щоб приватно зустрітися з прем’єр-міністром Барбадосу Мією Мотлі, уряд якої розглядає можливість судового позову проти Дракса, якщо не буде досягнуто угоди.

“Сім’я Дракс була піонером системи плантацій у 17 столітті та відіграла важливу роль у розвитку виробництва цукру та становленні рабства в Карибському басейні та Сполучених Штатах”, — йдеться у повідомленні.

“Якщо проблему не вдасться вирішити, ми звернемося до міжнародних судів”, — сказав член парламенту Барбадосу Тревор Прескод, голова Барбадоської національної робочої групи з репарацій, що є частиною Комісії з репарацій Карибського співтовариства.

Він додав, що Організація Об’єднаних Націй оголосила злочином проти людяності рабство, яке передбачало масові викрадення людей в Африці для забезпечення плантацій у Новому Світі безкоштовною робочою силою.

Країни Карибського співтовариства вже “провели кампанію за виплату репарацій колишніми колоніальними державами та установами, які отримували прибуток від рабства. Це перший випадок, коли сім’я була виділена окремо”, — йдеться у звіті організації.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,961.30
Золото
$3,175.69
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,834.92