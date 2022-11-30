Власти Барбадоса требуют от британского парламентария компенсацию за рабство

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“Правительство Барбадоса рассматривает планы сделать состоятельного члена парламента от Консервативной партии первым человеком, который заплатит репарации за ключевую роль своего предка в рабстве”, — сообщила британская ежедневная газета The Guardian.

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Ричард Дракс, законодатель, представляющий регион Южный Дорсет в Британии, недавно посетил остров, чтобы частно встретиться с премьер-министром Барбадоса Мией Мотли, правительство которой рассматривает возможность судебного иска против Дракса, если не будет достигнуто соглашение.

“Семья Дракс была пионером системы плантаций в 17 веке и сыграла важную роль в развитии производства сахара и становлении рабства в Карибском бассейне и Соединенных Штатах”, — говорится в сообщении.

“Если проблему не удастся решить, мы обратимся к международным судам”, — сказал член парламента Барбадоса Тревор Прескод, глава Барбадосской национальной рабочей группы по репарациям, что является частью Комиссии по репарациям Карибского сообщества.

Он добавил, что Организация Объеденных Наций объявила преступлением против человечности рабство, которое предусматривало массовые похищения людей в Африке для обеспечения плантаций в Новом Свете бесплатной рабочей силой.

Страны Карибского сообщества уже “провели кампанию за выплату репараций бывшими колониальными государствами и учреждениями, получавшими прибыль от рабства. Это первый случай, когда семья была выделена отдельно”, — говорится в отчете организации.