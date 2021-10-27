Вкусила стюардесу за передпліччя: росіянка влаштувала буйство у літаку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В Анапі поліція зняла з рейсу 28-річну пасажирку через агресивну поведінку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу управління на транспорті МВС Росії у Південному федеральному окрузі.
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Як відомо, 28-річна дівчина влаштувала буйство під час посадки на борт повітряного судна. Пасажирка відмовилася зайняти посадкове місце, нецензурно висловлювался на попутників і вкусила одну із стюардес за передпліччя. Правоохоронці зняли дівчину з рейсу.
Співробітники транспортної поліції склали на росіянку адміністративні протоколи.
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