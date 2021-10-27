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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Вкусила стюардесу за передпліччя: росіянка влаштувала буйство у літаку

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В Анапі поліція зняла з рейсу 28-річну пасажирку через агресивну поведінку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу управління на транспорті МВС Росії у Південному федеральному окрузі.

Вкусила стюардесу за передпліччя: росіянка влаштувала буйство у літаку

Деталі

Як відомо, 28-річна дівчина влаштувала буйство під час посадки на борт повітряного судна. Пасажирка відмовилася зайняти посадкове місце, нецензурно висловлювался на попутників і вкусила одну із стюардес за передпліччя. Правоохоронці зняли дівчину з рейсу.

Співробітники транспортної поліції склали на росіянку адміністративні протоколи.

Нагадаємо 

В Ужгороді в одному з хостелів двоє мігрантів влаштували дебош. Зазначається, що адміністрація закладу сама звернулася до служб із проханням перевірити законність перебування в Україні двох іноземців, які винайняли номер.

На прохання пред’явити документи громадяни Китаю відреагували вороже — почали кидатися різними предметами, забарикадувалися в номері, де влаштували підпал і задимлення.

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