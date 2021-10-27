Вкусила стюардесу за передпліччя: росіянка влаштувала буйство у літаку

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Як відомо, 28-річна дівчина влаштувала буйство під час посадки на борт повітряного судна. Пасажирка відмовилася зайняти посадкове місце, нецензурно висловлювался на попутників і вкусила одну із стюардес за передпліччя. Правоохоронці зняли дівчину з рейсу.

Співробітники транспортної поліції склали на росіянку адміністративні протоколи.

Нагадаємо

В Ужгороді в одному з хостелів двоє мігрантів влаштували дебош. Зазначається, що адміністрація закладу сама звернулася до служб із проханням перевірити законність перебування в Україні двох іноземців, які винайняли номер.

На прохання пред’явити документи громадяни Китаю відреагували вороже — почали кидатися різними предметами, забарикадувалися в номері, де влаштували підпал і задимлення.