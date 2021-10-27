Укусила стюардессу за предплечье: россиянка устроила буйство в самолете

Детали

Как известно, 28-летняя девушка устроила буйство во время посадки на борт воздушного судна. Пассажирка отказалась занять посадочное место, нецензурно высказывалась на попутчиков и укусила одну из стюардесс за предплечье. Правоохранители сняли девушку с рейса.

Сотрудники транспортной полиции составили на россиянку административные протоколы.

Напомним

В Ужгороде в одном из хостелов двое мигрантов устроили дебош . Отмечается, что администрация заведения сама обратилась в службы с просьбой проверить законность пребывания в Украине двух иностранцев, снявших номер.

По просьбе предъявить документы граждане Китая отреагировали враждебно — начали бросаться разными предметами, забаррикадировались в номере, где устроили поджог и задымление.