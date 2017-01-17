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Вкладники “Михайлівського” про екс-голову правління банку: він не винен

Вкладники “Михайлівського” про екс-голову правління банку: він не винен

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Вкладники “Михайлівського” виправдовують колишнього голову правління банку Ігоря Дорошенка, стверджуючи, що він так само став жертвою НБУ та Фонду гарантування вкладів, як і вони. Про це вони заявили в коментарі УНН під час судового засідання щодо міри запобіжного заходу І.Дорошенку.

За їх словами, звинувачення з боку прокуратури на адресу І.Дорошенка не витримують критики.

“Є постанова НБУ, підписана В.Гонтаревою, де чітко вказано, що сума більше 1 млдр грн повернулася на рахунки фізичних осіб. І тепер у суді ви можете почути, що прокурор заявляє, що Дорошенко начебто це вкрав. Аби вивести 1 млрд грн, потрібна була як мінімум вантажівка. Це зробити неможливо, тому що всі операції були проведені всередині банку. Неможливо з банку вкрасти гроші. Були просто переведені гроші з поточних рахунків юридичних компаній, які брали їх у борг, і повернули їх на рахунки фізичних осіб, які по закінченню терміну і так мали повернути”, — зазначив вкладник банку Григорій Лукашенко.

Він зауважив, що фінкомпанії повернули гроші на рахунки банку “Михайлівський”, бо цього вимагав сам НБУ. Однак тепер він став стверджувати, що це неправомірно.

“Є постанова НБУ, підписана В.Гонтаревою, де НБУ вимагає, щоб фінансові компанії перевели гроші на баланс банку. І банк тут ні до чого”, — пояснив вкладник банку “Михайлівський”.

Фонд гарантування вкладів, у свою чергу, назвав таке переведення коштів нікчемним і відмовив у виплатах. Хоча, на переконання вкладників, такі дії Фонду є незаконними.

“Фонд гарантування вкладів має, згідно із законом виплатити, ті гроші, які знаходяться на поточних рахунках. Але там говорять, що цих грошей не було і вам ніхто їх не поверне. І ми півроку боремося, а вони говорять, що будуть доказувати, що цих грошей не було”, — розповів Г.Лукашенко.

Він наголосив, що екс-голову правління І.Дорошенко переслідують саме за ці кошти. Прокуратура стверджує, що він ці кошти вкрав, хоча насправді вони досі знаходяться на поточних рахунках, повідомив Г.Лукашенко.

“Ці кошти перебувають на наших поточних та депозитних рахунках, але Фонд відмовляється їх видавати. І в той же час представники Фонду та НБУ заявляють, що Дорошенко їх вкрав, хоча насправді його банк просто забезпечив їх повернення нам на рахунки”, — зауважив вкладник банку.

Крім того, Г.Лукашенко звернув увагу на те, що Фонд гарантування відмовив І.Дорошенко у включенні до робочої групи з вирішення проблем вкладників банку.

“Дорошенко публічно заявляв, що він хоче допомогти вкладникам повернути свої гроші. Зараз працює міжвідомча робоча група, яка створена Фондом для того, щоб частково вирішити цю проблему. Парадокс в тому, що Фонд, який мав гарантувати виплати, він відмовляється Дорошенка включати у міжвідомчу робочу групу. І ви можете тут найти логіку?”, — наголосив Г.Лукашенко.

Нагадаємо, правова експертиза підтвердила необґрунтованість віднесення банку “Михайлівський” до категорії неплатоспроможних. Крім того, експертиза спростовує звинувачення на адресу керівництва банку “Михайлівський”.

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