Вкладчики "Михайловского" об экс-главе правления банка: он не виновен

По их словам, обвинения со стороны прокуратуры в адрес И.Дорошенко не выдерживают критики.

"Есть постановление НБУ, подписанное В.Гонтаревой, где четко указано, что сумма более 1 млдр грн вернулась на счета физических лиц. И теперь в суде вы можете услышать, что прокурор заявляет, что Дорошенко будто бы это украл. Чтобы вывести 1 млрд грн, нужен был как минимум грузовик. Это сделать невозможно, потому что все операции были проведены внутри банка. Невозможно из банка украсть деньги. Были просто переведены деньги с текущих счетов юридических компаний, которые брали их в долг, и вернули их на счета физических лиц, которые по окончанию срока и так должны были вернуть", - отметил вкладчик банка Григорий Лукашенко.

Он отметил, что финкомпании вернули деньги на счета банка "Михайловский", потому что этого требовал сам НБУ. Однако теперь он стал утверждать, что это неправомерно.

"Есть постановление НБУ, подписанное В.Гонтаревой, где НБУ требует, чтобы финансовые компании перевели деньги на баланс банка. И банк здесь ни при чем", - пояснил вкладчик банка "Михайловский".

Фонд гарантирования вкладов, в свою очередь, назвал такой перевод средств ничтожным и отказал в выплатах. Хотя, по мнению вкладчиков, такие действия Фонда являются незаконными.

"Фонд гарантирования вкладов должен, по закону выплатить, те деньги, которые находятся на текущих счетах. Но там говорят, что этих денег не было и вам никто не вернет. И мы полгода боремся, а они говорят, что будут доказывать, что этих денег не было", - рассказал Г.Лукашенко.

Он отметил, что экс-главу правления И.Дорошенко преследуют именно за эти средства. Прокуратура утверждает, что он эти средства украл, хотя на самом деле они до сих пор находятся на текущих счетах, сообщил Г.Лукашенко.

"Эти средства находятся на наших текущих и депозитных счетах, но Фонд отказывается их выдавать. И в то же время представители Фонда и НБУ заявляют, что Дорошенко их украл, хотя на самом деле его банк просто обеспечил их возврат нам на счета", - отметил вкладчик банка.

Кроме того, Г.Лукашенко обратил внимание на то, что Фонд гарантирования отказал И.Дорошенко в включении в рабочую группу по решению проблем вкладчиков банка.

"Дорошенко публично заявлял, что он хочет помочь вкладчикам вернуть свои деньги. Сейчас работает межведомственная рабочая группа, созданная Фондом для того, чтобы частично решить эту проблему. Парадокс в том, что Фонд, который должен был гарантировать выплаты, он отказывается Дорошенко включать в межведомственную рабочую группу. И вы можете здесь найти логику?", - подчеркнул Г.Лукашенко.

Напомним, правовая экспертиза подтвердила необоснованность отнесения банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных. Кроме того, экспертиза опровергает обвинения в адрес руководства банка "Михайловский".