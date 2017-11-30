Вкладники банку "Михайлівський" знову вийшли на вуличні мітинги

Як відомо, Фонд гарантування вкладів фізосіб так і не виплатив вкладникам банку “Михайлівський” їхні гарантовані суми депозитів.

При чому, як показує судова практика, у багатьох випадках гроші вкладників навмисне не повертаються Фондом. Заробіток ФГВФО на кожному вкладнику “Михайлівський”, за оцінкою експертів, сягає 500 доларів.

Раніше також повідомлялось, що ліквідатори банку “Михайлівський” намагалися відібрати у вкладниці 200 тис. грн шляхом визнання її банківського договору недійсним. Але вкладниця звернулася в суд і пройшла всі інстанції, аж до Вищого адміністративного суду України, де і констатували незаконність дій співробітників ФГВФО.

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За схожою схемою ліквідатори намагалися відібрати кредитний портфель банку “Михайлівський” у фінансовій компанії, яка викупила його напередодні ліквідації. У цьому випадку суди теж констатували протиправність дій ФГВФО і присудили кредитний портфель назад з вказівкою на те, що право збирати кредитну заборгованість з позичальників цього банку має фінансова компанія “Фагор”.

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За фактом шахрайства та незаконного збору коштів з позичальників банку “Михайлівський” проти співробітників ФГВФО відкрито кримінальне провадження.