Вкладники банку "Михайлівський" знову вийшли на вуличні мітинги
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Сьогодні, 30 листопада, біля Адміністрації Президента України був мітинг вкладників банку “Михайлівський” проти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), передає УНН.
Як відомо, Фонд гарантування вкладів фізосіб так і не виплатив вкладникам банку “Михайлівський” їхні гарантовані суми депозитів.
При чому, як показує судова практика, у багатьох випадках гроші вкладників навмисне не повертаються Фондом. Заробіток ФГВФО на кожному вкладнику “Михайлівський”, за оцінкою експертів, сягає 500 доларів.
Раніше також повідомлялось, що ліквідатори банку “Михайлівський” намагалися відібрати у вкладниці 200 тис. грн шляхом визнання її банківського договору недійсним. Але вкладниця звернулася в суд і пройшла всі інстанції, аж до Вищого адміністративного суду України, де і констатували незаконність дій співробітників ФГВФО.
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За схожою схемою ліквідатори намагалися відібрати кредитний портфель банку “Михайлівський” у фінансовій компанії, яка викупила його напередодні ліквідації. У цьому випадку суди теж констатували протиправність дій ФГВФО і присудили кредитний портфель назад з вказівкою на те, що право збирати кредитну заборгованість з позичальників цього банку має фінансова компанія “Фагор”.
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За фактом шахрайства та незаконного збору коштів з позичальників банку “Михайлівський” проти співробітників ФГВФО відкрито кримінальне провадження.