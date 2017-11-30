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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 7384 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 20220 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 28950 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 28985 просмотра

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Актуальное
Вкладчики банка "Михайловский" снова вышли на уличные митинги

Вкладчики банка "Михайловский" снова вышли на уличные митинги

Киев  •  УНН

 • 18802 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сегодня, 30 ноября, возле Администрации Президента Украины был митинг вкладчиков банка "Михайловский" против Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), передает УНН.

Как известно, Фонд гарантирования вкладов физлиц так и не выплатил вкладчикам банка "Михайловский" их гарантированные суммы депозитов.

Причем, как показывает судебная практика, во многих случаях деньги вкладчиков умышленно не возвращаются Фондом. Заработок ФГВФЛ на каждом вкладчике "Михайловского", по оценке экспертов, достигает 500 долларов.

Ранее также сообщалось, что ликвидаторы банка "Михайловский" пытались отобрать у вкладчицы 200 тыс. грн путем признания ее банковского договора недействительным. Но вкладчица обратилась в суд и прошла все инстанции, вплоть до Высшего административного суда Украины, где и констатировали незаконные действия сотрудников ФГВФЛ.

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По схожей схеме ликвидаторы пытались отобрать кредитный портфель банка "Михайловский" в финансовой компании, которая выкупила его накануне ликвидации. В этом случае суды тоже констатировали противоправность действий ФГВФЛ и присудили кредитный портфель назад с указанием на то, что право собирать кредитную задолженность с заемщиков этого банка должна финансовая компания "Фагор".

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По факту мошенничества и незаконного сбора средств с заемщиков банка "Михайловский" против сотрудников ФГВФЛ открыто уголовное производство.

Украинские Национальные Новости

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