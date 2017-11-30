Вкладчики банка "Михайловский" снова вышли на уличные митинги

Как известно, Фонд гарантирования вкладов физлиц так и не выплатил вкладчикам банка "Михайловский" их гарантированные суммы депозитов.

Причем, как показывает судебная практика, во многих случаях деньги вкладчиков умышленно не возвращаются Фондом. Заработок ФГВФЛ на каждом вкладчике "Михайловского", по оценке экспертов, достигает 500 долларов.

Ранее также сообщалось, что ликвидаторы банка "Михайловский" пытались отобрать у вкладчицы 200 тыс. грн путем признания ее банковского договора недействительным. Но вкладчица обратилась в суд и прошла все инстанции, вплоть до Высшего административного суда Украины, где и констатировали незаконные действия сотрудников ФГВФЛ.

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По схожей схеме ликвидаторы пытались отобрать кредитный портфель банка "Михайловский" в финансовой компании, которая выкупила его накануне ликвидации. В этом случае суды тоже констатировали противоправность действий ФГВФЛ и присудили кредитный портфель назад с указанием на то, что право собирать кредитную задолженность с заемщиков этого банка должна финансовая компания "Фагор".

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По факту мошенничества и незаконного сбора средств с заемщиков банка "Михайловский" против сотрудников ФГВФЛ открыто уголовное производство.