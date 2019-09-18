ВККСУ допустила понад 200 кандидатів до конкурсу на вакантні посади суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Вища кваліфікаційна комісія суддів України допустила 233 кандидатів до участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів місцевих адміністративних та місцевих господарських судів, передає УНН із посиланням на пресслужбу ВККСУ.
Так, 17 вересня на засіданні колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглядалося питання про допуск кандидатів до участі в оголошеному Комісією 9 серпня конкурсі на зайняття вакантних посад суддів місцевих адміністративних та місцевих господарських судів.
"За результатами засідання Комісія допустила до участі в конкурсі 233 кандидатів, 2 – відмовила в допуску, стосовно 9 кандидатів розгляд питання було відкладено", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, що ВККСУ 5 серпня 2019 року оголошено конкурс на зайняття 7 вакантних посад суддів у місцевих загальних судах Донецької та Луганської областей для кандидатів на посаду судді, а також на 35 посад у місцевих судах України. Окрім того, 9 серпня 2019 року Комісією оголошено конкурс на зайняття 346 вакантних посад суддів в апеляційних судах та конкурси на зайняття 54 вакантних посад суддів у місцевих адміністративних судах і 22 вакантних посад суддів у місцевих господарських судах.
Також 4 липня 2019 року ВККСУ оголошувала конкурс на зайняття 505 вакантних посад у місцевих судах. Як зазначалося, востаннє в Україні конкурс у місцеві суди загальної юрисдикції проводився 15 вересня 2016 року.