ВККСУ допустила более 200 кандидатов к конкурсу на вакантные должности судей

Так, 17 сентября на заседании коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассматривался вопрос о допуске кандидатов к участию в объявленном Комиссией 9 августа конкурсе на занятие вакантных должностей судей местных административных и хозяйственных судов.

"По результатам заседания Комиссия допустила к участию в конкурсе 233 кандидата, 2 - отказала в допуске, в отношении 9 кандидатов рассмотрение вопроса было отложено", - говорится в сообщении.

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Напомним, что ВККСУ 5 августа 2019 года объявлен конкурс на занятие 7 вакантных должностей судей в местных общих судах Донецкой и Луганской областей для кандидатов на должность судьи, а также на 35 должностей в местных судах Украины. Кроме того, 9 августа 2019 года Комиссией объявлен конкурс на занятие 346 вакантных должностей судей в апелляционных судах и конкурсы на занятие 54 вакантных должностей судей в местных административных судах и 22 вакантных должностей судей в хозяйственных судах.

Также 4 июля 2019 года ВККСУ объявляла конкурс на занятие 505 вакантных должностей в местных судах. Как отмечалось, в последний раз в Украине конкурс в местные суды общей юрисдикции проводился 15 сентября 2016 года.