Визначився заключний учасник майбутнього сезону АПЛ

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Бірмінгемська "Астон Вілла" завоювала путівку в Англійську Прем'єр-лігу завдяки перемозі у фіналі плей-оф Чемпіоншипа над "Дербі Каунті", передає кореспондент УНН.

Гол "у роздягальню" дозволив "Астон Віллі" переломити хід подій. Навіс з правого флангу закінчився ударом головою у стрибку нідерландця Ель-Газі. На 59 хвилині шотландець МакКін подвоїв перевагу, поставивши "баранів" у складне становище. М'яч завис у повітрі в штрафній, і помилка воротаря при виході воріт обернулася для "дербі" пропущеним м'ячем.

Наприкінці матчу "дербі" зусиллями Уогхорна зменшили відставання, але на більше не спромоглися – 2:1.

Примітно, що головний тренером "Дербі" є легендарний екс-футболіст "Челсі" Френк Лемпард, а помічником тренера "Астон Вілли" його колишній партнер по "Челсі" Джон Террі.

Зауважимо, що бірмінгемці повернулися в АПЛ через три роки після вильоту. Вони покинули Прем'єр-лігу в сезоні-2015/16. Раніше в АПЛ вийшли "Норвіч" і "Шеффілд Юнайтед".

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