Определился заключительный участник предстоящего сезона АПЛ

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 35824 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 56921 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 73781 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 87540 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122150 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111412 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137631 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144610 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130122 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130192 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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КИЕВ. 28 мая. УНН. Бирмингемская "Астон Вилла" завоевала путевку в Английскую Премьер-лигу благодаря победе в финале плей-офф Чемпионшипа над "Дерби Каунти", передает корреспондент УНН.

Гол "в раздевалку" позволил "Астон Вилле" переломить ход событий. Навес с правого фланга закончился ударом головой в прыжке нидерландца Эль-Гази. На 59 минуте шотландец МакКин удвоил преимущество, поставив "баранов" в сложное положение. Мяч завис в воздухе в штрафной, и ошибка вратаря при выходе ворот обернулась для "дерби" пропущенным мячом.

В конце матча "дерби" усилиями Уогхорна уменьшили отставание, но на большее не смогли - 2:1.

Примечательно, что главный тренером "Дерби" является легендарный экс-футболист "Челси" Фрэнк Лэмпард, а помощником тренера "Астон Виллы" его бывший партнер по "Челси" Джон Терри.

Заметим, что бирмингемцы вернулись в АПЛ через три года после вылета. Они покинули Премьер-лигу в сезоне 2015/16. Ранее в АПЛ вышли "Норвич" и "Шеффилд Юнайтед".

Украинские Национальные Новости

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