Определился заключительный участник предстоящего сезона АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Бирмингемская "Астон Вилла" завоевала путевку в Английскую Премьер-лигу благодаря победе в финале плей-офф Чемпионшипа над "Дерби Каунти", передает корреспондент УНН.
Гол "в раздевалку" позволил "Астон Вилле" переломить ход событий. Навес с правого фланга закончился ударом головой в прыжке нидерландца Эль-Гази. На 59 минуте шотландец МакКин удвоил преимущество, поставив "баранов" в сложное положение. Мяч завис в воздухе в штрафной, и ошибка вратаря при выходе ворот обернулась для "дерби" пропущенным мячом.
В конце матча "дерби" усилиями Уогхорна уменьшили отставание, но на большее не смогли - 2:1.
Примечательно, что главный тренером "Дерби" является легендарный экс-футболист "Челси" Фрэнк Лэмпард, а помощником тренера "Астон Виллы" его бывший партнер по "Челси" Джон Терри.
Заметим, что бирмингемцы вернулись в АПЛ через три года после вылета. Они покинули Премьер-лигу в сезоне 2015/16. Ранее в АПЛ вышли "Норвич" и "Шеффилд Юнайтед".