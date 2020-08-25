Визначився заключний новачок іспанської Прімери
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. ФК “Ельче” обіграв “Жирону” в матчі-відповіді плей-офф Сегунди за право виходу в Прімеру, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
У фінальному матчі плей-офф “Ельче” в гостях завдав мінімальної поразки 1:0. Причому гол відбувся лише на 6-й компенсованій хвилині до гри. Автором його став Мілья.
Раніше “Ельче” обіграв у плей-офф ФК “Сарагоса”. Рахунок матчів 0:0 та 1:0.
Отже, клуб повернувся в еліту іспанського футболу після 40-річної перерви.
Додамо, раніше підвищилися до Прімери ФК “Уеска” та “Кадіс”.