Определился окончательный новичок испанской Примеры
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. ФК “Эльче” обыграл “Жирону” в матче плей-офф Сегунды за право выхода в Примеру, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В финальном матче плей-офф “Эльче” в гостях нанес минимальное поражение 1:0. Причем гол состоялся лишь на 6-й компенсированной минуте к игре. Автором его стал Милья.
Ранее “Эльче” обыграл в плей-офф ФК “Сарагоса”. Счет матчей 0:0 и 1:0.
Итак, клуб вернулся в элиту испанского футбола после 40-летнего перерыва.
Добавим, ранее повысились в Примеру ФК “Уэска” и “Кадис”.