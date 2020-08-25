Определился окончательный новичок испанской Примеры

В финальном матче плей-офф “Эльче” в гостях нанес минимальное поражение 1:0. Причем гол состоялся лишь на 6-й компенсированной минуте к игре. Автором его стал Милья.

Ранее “Эльче” обыграл в плей-офф ФК “Сарагоса”. Счет матчей 0:0 и 1:0.

Итак, клуб вернулся в элиту испанского футбола после 40-летнего перерыва.

Добавим, ранее повысились в Примеру ФК “Уэска” и “Кадис”.