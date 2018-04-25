Визначився склад збірної України з біатлону на наступний сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак назвав список спортсменів, які готуватимуться до виступів у сезоні 2018/19 років, повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації біатлону України.
У команді словацького наставника Юрая Санітри тренуватиметься 10 біатлоністів, серед яких, як досвідчені, так і молоді спортсмени.
"Ми плануємо 10 осіб, вони вже визначені. Це та п'ятірка, яка виступала в попередньому сезоні - Підручний, Прима, Семенов, Ткаленко і Тищенко, а також молоді - Труш, Дудченко, Доценко, Лесюк та Цимбал", - розповів Бринзак.
Нагадаємо, що словак Юрай Санітра продовжить тренувати чоловічу збірну, натомість на посаді жіночої відбудеться зміна.