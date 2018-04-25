Определился состав сборной Украины по биатлону на следующий сезон
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак назвал список спортсменов, которые будут готовиться к выступлениям в сезоне 2018/19 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации биатлона Украины.
В команде словацкого наставника Юрая Санитры будут тренироваться 10 биатлонистов, среди которых как опытные, так и молодые спортсмены.
"Мы планируем 10 человек, они уже определены. Это и пятерка, которая выступала в прошлом сезоне - Подручный, Прима, Семенов, Ткаленко и Тищенко, а также молодые - Труш, Дудченко, Доценко, Лесюк и Цымбал", - рассказал Брынзак.
Напомним, что словак Юрай Санитра продолжит тренировать мужскую сборную, но на должности женской произойдет смена.