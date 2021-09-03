Визначився переможець Суперкубку України з гандболу серед жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Відбувся розіграш першого трофею нового сезону 2021/2022 років серед жіночих гандбольних українських команд, передає УНН з посиланням на сайт ГК "Галичанка".
Деталі
У битві за Суперкубок львів’янки впевнено перемогли херсонську "Дніпрянку" – 31:20 (17:9).
Примітно, що рішення проводити Суперкубок України було ухвалено Федерацією гандболу України у серпні 2016 року і з того часу незмінним, вже п’ятиразовим, володарем Суперкубку є "Галичанка". У 2020 році Суперкубок не проводився.
Нагадаємо
Три українські клуби отримали суперників по європейському турніру з гандболу.