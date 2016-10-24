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Визначився останній суперник "Донбасу" в Континентальному кубку з хокею

Визначився останній суперник "Донбасу" в Континентальному кубку з хокею

Київ • УНН

 • 9825 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Чемпіон британської елітної ліги сезону 2015/16 "Ноттінгем Пантерс" став третім суперником ХК "Донбас" в півфінальному раунді Континентального кубка, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу українського клубу.

У вирішальному матчі групи В другого кваліфікаційного етапу британці з рахунком 3:1 обіграли латвійський клуб "Лієпая" і, набравши максимально можливі дев'ять очок, завершили виступ у даному раунді на першому місці у своєму квартеті.

Нагадаємо, що з "Ноттінгемом" донеччани зустрінуться в датському місті Оденсе 20 листопада, а почнуть свою єврокубкову кампанію - 18-го числа грою проти французького "Анже".

Додамо також, третій опонент "Донбасу" – є господар групи D "Оденсе".

Як повідомляв УНН, хокейний клуб “Кривбас” поповнився ще одним гравцем.

Українські Національні Новини

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