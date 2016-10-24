Определился последний соперник "Донбасса" в Континентальном кубке по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Чемпион британской элитной лиги сезона 2015/16 "Ноттингем Пантерс" стал третьим соперником ХК "Донбасс" в полуфинальном раунде Континентального кубка, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу украинского клуба.
В решающем матче группы В второго квалификационного этапа британцы со счетом 3:1 обыграли латвийский клуб "Лиепая" и, набрав максимально возможные девять очков, завершили выступление в данном раунде на первом месте в своем квартете.
Напомним, что с "Ноттингемом" дончане встретятся в датском городе Оденсе 20 ноября, а начнут свою еврокубковую кампанию - 18-го числа игрой против французского "Анже".
Добавим также, третий оппонент "Донбасса" - хозяин группы D "Оденсе".
Как сообщал УНН, хоккейный клуб "Кривбасс" пополнился еще одним игроком.