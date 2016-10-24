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15 марта, 19:03 • 116741 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171704 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141306 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133546 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114448 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106421 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102132 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Определился последний соперник "Донбасса" в Континентальном кубке по хоккею

Определился последний соперник "Донбасса" в Континентальном кубке по хоккею

Киев • УНН

 • 9825 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Чемпион британской элитной лиги сезона 2015/16 "Ноттингем Пантерс" стал третьим соперником ХК "Донбасс" в полуфинальном раунде Континентального кубка, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу украинского клуба.

В решающем матче группы В второго квалификационного этапа британцы со счетом 3:1 обыграли латвийский клуб "Лиепая" и, набрав максимально возможные девять очков, завершили выступление в данном раунде на первом месте в своем квартете.

Напомним, что с "Ноттингемом" дончане встретятся в датском городе Оденсе 20 ноября, а начнут свою еврокубковую кампанию - 18-го числа игрой против французского "Анже".

Добавим также, третий оппонент "Донбасса" - хозяин группы D "Оденсе".

Как сообщал УНН, хоккейный клуб "Кривбасс" пополнился еще одним игроком.

Украинские Национальные Новости

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