Визначився чемпіон України з жіночого баскетболу

На початку першої чверті "динамівки" діяли активніше, але варто їм було піти у відрив, як Володимир Холопов взяв тайм-аут і господарки провели відмінний відрізок – з 4:9 до 16:9.

На початку другої чверті "Динамо" менше помилялося в передачах, нервозність "синьо-білих" зменшували результативні кидки. Ближче до екватора Адреона Кійс двічі відновлювала рівновагу. Але "Київ-Баскет" зусиллями Ольховик і Кондусь утримував позитивний баланс. Допоки холоднокровна Моррісет у швидкому прориві не вивела Динамо вперед 40:38. Наприкінці першої половини не влучила з периметра Афанасьєва, натомість Тетерук здалеку не схибила. Але технічний фол "Динамо" дозволив господаркам піти на перерву лідерами 46:45.

На початку другої половини "динамівкам" вкотре вдалося не піддатися паніці і вийти вперед. На останню чверть команди вийшли за рахунку 66:62 на користь "Динамо". П’ятий фол Ганни Ольховик вивів передчасно з гри капітана господарок. Втім, Спітковська влучанням з периметра скоротила відставання до мінімуму 65:66.

У складі біло-синіх з "холодною головою" залишалися Тетерук і Кійс. Вони і створили на екваторі заключного періоду відрив "Динамо". Дуже вчасно для господарок "два з фолом" реалізувала Кондусь, але Кійс була безжальною під кошиком господарок. На останній хвилині матчу з середньої відстані поцілила капітан "Динамо" Людмила Любарська. А справу "біло-синіх" довершила Кійс - 94:87.

Зауважимо, що "Динамо" виграло сьомий чемпіонський титул першості України.