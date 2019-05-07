Определился чемпион Украины по женскому баскетболу

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КИЕВ. 7 мая. УНН. В Киеве состоялся четвертый поединок финальной серии Женской Суперлиги между "Киев-Баскет" и "Динамо", который стал решающим, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

В начале первой четверти "динамовки" действовали активнее, но стоило им уйти в отрыв, как Владимир Холопов взял тайм-аут и хозяйки провели отличный отрезок - с 4:9 до 16:9.

В начале второй четверти "Динамо" меньше ошибалось в передачах, нервозность "сине-белых" уменьшали результативные броски. Ближе к экватору Адреона Кийс дважды восстанавливала равновесие. Но "Киев-Баскет" усилиями Ольховик и Кондусь удерживал положительный баланс. Пока хладнокровная Моррисет в быстром прорыве не вывели Динамо вперед 40:38. В конце первой половины промахнулась с периметра Афанасьева, зато Тетерев издали не ошиблась. Но технический фол "Динамо" позволил хозяйкам уйти на перерыв лидерами 46:45.

В начале второй половины "динамовкам" в очередной раз удалось не поддаться панике и выйти вперед. На последнюю четверть команды вышли при счете 66:62 в пользу "Динамо". Пятый фол Анны Ольховик вывел преждевременно из игры капитана хозяек. Впрочем, Спитковська попаданием с периметра сократила отставание до минимума 65:66.

В составе бело-синих с "холодной головой" оставались Тетерев и Кийс. Они и создали на экваторе заключительного периода отрыв "Динамо". Очень вовремя для хозяек "два с фолом" реализовала Кондусь, но Кийс была безжалостной под корзиной хозяек. На последней минуте матча со среднего расстояния попала капитан "Динамо" Людмила Любарская. А дело "бело-синих" довершила Кийс - 94:87.

Заметим, что "Динамо" выиграло седьмой чемпионский титул первенства Украины.

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