Визначилось місце проведення матчу-відповіді "Шахтар" – "Вольфсбург"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Виконавчий комітет УЄФА ухвалив кілька рішень, що стосуються змагань УЄФА, а саме матчів плей-офф ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА та “Шахтаря”.
Поєдинок “Шахтар” — “Вольфсбург” відбудеться в Україні 5 або 6 серпня. Матч пройде без глядачів.
10 липня в Ньоні пройде жеребкування решти раундів Ліги Європи. Всі етапи, починаючи з чвертьфіналу, будуть складатися з однієї гри в Німеччині.
Нагадаємо, що в першій зустрічі на полі суперника “гірники” здобули перемогу з рахунком 2:1.