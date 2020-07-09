Определилось место проведения ответного матча "Шахтер" - "Вольфсбург"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Исполнительный комитет УЕФА принял несколько решений, касающихся соревнований УЕФА, а именно матчей плей-офф лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА и “Шахтера”.
Поединок “Шахтер” — “Вольфсбург” состоится в Украине 5 или 6 августа. Матч пройдет без зрителей.
10 июля в Ньоне пройдет жеребьевка оставшихся раундов Лиги Европы. Все этапы, начиная с четвертьфинала, будут состоять из одной игры в Германии.
Напомним, что в первой встрече на поле соперника “горняки” одержали победу со счетом 2:1.