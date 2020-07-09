Определилось место проведения ответного матча "Шахтер" - "Вольфсбург"

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 61908 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 89300 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 116168 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 124667 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 126167 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 167421 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 120671 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 153940 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104868 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103034 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Определилось место проведения ответного матча "Шахтер" - "Вольфсбург"

Определилось место проведения ответного матча "Шахтер" - "Вольфсбург"

Киев  •  УНН

 • 12579 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Исполнительный комитет УЕФА принял несколько решений, касающихся соревнований УЕФА, а именно матчей плей-офф лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА и “Шахтера”.

Поединок “Шахтер” — “Вольфсбург” состоится в Украине 5 или 6 августа. Матч пройдет без зрителей.

10 июля в Ньоне пройдет жеребьевка оставшихся раундов Лиги Европы. Все этапы, начиная с четвертьфинала, будут состоять из одной игры в Германии.

Напомним, что в первой встрече на поле соперника “горняки” одержали победу со счетом 2:1.

Украинские Национальные Новости

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