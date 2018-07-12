Визначились усі півфіналісти чоловічої сітки Вімблдону
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Екс-лідер світової чоловічої тенісної генерації серб Новак Джокович успішно подолав чвертьфінальну стадію Вімблдону, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Триразовий переможець цих змагань, який посідає наразі 21-е місце у світовому рейтингу здолав у чотирьох сетах японця Кей Нісікорі, який йде на 28-й позиції в списку ATP – 6:3, 3:6, 6:2, 6:2.
Тенісисти провели на корті 2 години 34 хвилини. За цей час Джокович зробив шість ейсів і три подвійні помилки. Також серб мав на 10 більше активно виграних м'ячів (38:28) та менше припустився невимушених помилок – 20:31.
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У півфіналі, який для Джоковича стане восьмим в кар'єрі на Вімблдоні, серб зіграє з іспанцем Рафаелем Надалем (2 сіяний), який у п'яти сетах вибив з турніру аргентинця Хуана Мартіна Дель Потро (5) – 7:5, 6:7 (7), 4:6, 6:4, 6:4.
Відзначимо, що в інших протистояннях американець Джон Ізнер (9) розібрався з 13-м сіяним канадцем Мілошем Раонічем – 6:7 (5), 7:6 (7), 6:4, 6:3, а південноафриканець Кевін Андерсон зломив опір першого сіяного Роджера Федерера – 2:6, 6:7 (5), 7:5, 6:4, 13:11.
Додамо також, зустріч за участі Федерера і Андерсона тривала 4 години та 17 хвилин.