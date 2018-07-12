Определились все полуфиналисты мужской сетки Уимблдона
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Экс-лидер мировой мужской теннисной генерации серб Новак Джокович успешно преодолел четвертьфинальную стадию Уимблдона, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Трехкратный победитель этих соревнований, который занимает сейчас 21-е место в мировом рейтинге победил в четырех сетах японца Кей Нисикори, который идет на 28-й позиции в списке ATP - 6:3, 3:6, 6:2, 6:2.
Теннисисты провели на корте 2 часа 34 минуты. За это время Джокович сделал шесть эйсов и три двойных ошибки. Также у серба было на 10 больше активно выигранных мячей (38:28) и меньше допустил невынужденных ошибок - 20:31.
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В полуфинале, который для Джоковича станет восьмым в карьере на Уимблдоне, серб сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем (2-й сеяный), который в пяти сетах выбил из турнира аргентинца Хуана Мартина Дель Потро (5) - 7:5, 6:7 (7), 4:6, 6:4, 6:4.
Отметим, что в других противостояниях американец Джон Изнер (9) разобрался с 13-м сеяным канадцем Милошем Раоничем - 6: (5), 7:6 (7), 6:4, 6:3, а южноафриканец Кевин Андерсон сломил сопротивление первого сеяного Роджера Федерера - 2:6, 6:7 (5), 7:5, 6:4, 13:11.
Добавим также, встреча с участием Федерера и Андерсона длилась 4 часа и 17 минут.