Визначились усі пари 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу

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КИЇВ. 29 червня. УНН. В заключний день групового етапу чемпіонату світу з футболу у Росії стали відомими імена останніх учасників плей-оф, передає УНН.

У групі Н гол Міна допоміг Колумбії обіграти Сенегал 1:0, і набрати 6 очок — 1 місце. Натомість Японія навіть попри поразку від Польщі 0:1, завоювала 4 очки і за додатковими показниками зайняла другий рядок в квартеті.

Таким чином, в 1/8 фіналу на Колумбію очікує протистояння з другою командою групи G Англією, а на Японією гра з Бельгією.

До вашої уваги склади інших пар:

Уругвай — Португалія;

Франція — Аргентина;

Бразилія — Мексика;

Іспанія — Росія;

Хорватія — Данія;

Швеція — Швейцарія.

Примітно, що вперше за 32 останні роки жодна африканська збірна не пробилися до плей-оф чемпіонату світу.

Додамо також, перші поєдинки плей-оф за участі французької та португальських команд пройдуть 30-го червня.

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