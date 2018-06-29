Визначились усі пари 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. В заключний день групового етапу чемпіонату світу з футболу у Росії стали відомими імена останніх учасників плей-оф, передає УНН.
У групі Н гол Міна допоміг Колумбії обіграти Сенегал 1:0, і набрати 6 очок — 1 місце. Натомість Японія навіть попри поразку від Польщі 0:1, завоювала 4 очки і за додатковими показниками зайняла другий рядок в квартеті.
Таким чином, в 1/8 фіналу на Колумбію очікує протистояння з другою командою групи G Англією, а на Японією гра з Бельгією.
До вашої уваги склади інших пар:
Уругвай — Португалія;
Франція — Аргентина;
Бразилія — Мексика;
Іспанія — Росія;
Хорватія — Данія;
Швеція — Швейцарія.
Примітно, що вперше за 32 останні роки жодна африканська збірна не пробилися до плей-оф чемпіонату світу.
Додамо також, перші поєдинки плей-оф за участі французької та португальських команд пройдуть 30-го червня.