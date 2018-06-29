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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 85644 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 120599 просмотра

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Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 июня. УНН. В заключительный день группового этапа чемпионата мира по футболу в России стали известны имена остальных участников плей-офф, передает УНН.

В группе Н гол Мина помог Колумбии обыграть Сенегал 1:0, и набрать 6 очков — 1 место. Зато Япония даже несмотря на поражение от Польши 0:1, завоевала 4 очка и по дополнительным показателям заняла вторую строчку в квартете.

Таким образом, в 1/8 финала на Колумбию ожидает противостояние со второй командой группы G Англией, а на Японией игра с Бельгией.

Вашему вниманию составы других пар:

Уругвай — Португалия;

Франция — Аргентина;

Бразилия — Мексика;

Испания — Россия;

Хорватия — Дания;

Швеция — Швейцария.

Примечательно, что впервые за 32 последние годы ни одна африканская сборная не пробились в плей-офф чемпионата мира.

Добавим также, первые поединки плей-офф с участием французской и португальских команд пройдут 30 июня.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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