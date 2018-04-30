Визначились учасники жіночого фіналу Ліги чемпіонів у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Німецький і французький клуби зустрінуться у київському фіналі жіночої Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.
У матчі-відповіді німецький "Вольфсбург" після гостьового виграшу в футболісток лондонського "Челсі" 3:1, завдали поразки англійським спортсменкам 2:0. Голи в активі Пернілле Хардер і Єви Пайор.
Суперниками "Вольфсбурга" по фіналу стане французький "Ліон", який тільки завдяки єдиному голу у двоматчевому протистоянні від Люсі Бронз, крокують далі.
Зауважимо, що фінальне протистояння престижних змагань пройде у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського 24-го травня.
Як повідомляв УНН, ціни на подобову оренду середнього сегменту квартир у Києві на період проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА зростуть у п’ять разів.