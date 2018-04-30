Определились участники женского финала Лиги чемпионов в Киеве

В ответном матче немецкий "Вольфсбург" после гостевого выигрыша в футболисток лондонского "Челси" 3:1, нанесли поражение английским спортсменкам 2:0. Голы в активе Пернилле Хардер и Евы Пайор.

Соперниками "Вольфсбурга" по финалу станет французский "Лион", который только благодаря единственному голу в двухматчевом противостоянии от Люси Бронз, шагают дальше.

Заметим, что финальное противостояние престижных соревнований пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского 24 мая.

Как сообщал УНН, цены на посуточную аренду среднего сегмента квартир в Киеве на период проведения финала Лиги чемпионов УЕФА вырастут в пять раз.