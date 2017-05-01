Визначились суперники збірної України в майбутньому ЧС з хокею у Дивізіоні ІВ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Збірна України дізналася суперників на наступному чемпіонаті світу в Дивізіоні ІВ, де виступатиме у сезоні 2018-го року, повідомляє УНН з посиланням на сайт Міжнародної хокейної федерації.
Одним із головних конкурентів “жовто-блакитних” на ЧС-2018 у Дивізіоні ІВ має стати збірна Японії, котра не зуміла підвищитися у класі лише через одну поразку в п’яти іграх. Також українцям протистоятиме команда Литви у якої в активі нинішньої планетарної першості у Дивізіоні ІВ — 9 очок, Естонія (6) та Хорватія (3).
П’ятим супротивником України буде Румунія, котра стала переможцем ЧС-2017 у Дивізіоні ІІА.
Примітно, що наших співвітчизників у Дивізіоні ІА замінить Великобританія, яка у нинішньому розіграші ЧС у Дивізіоні ІВ показала стовідсотковий результат — 5 перемог в 5-ти протистояннях.
Нагадаємо, що українці поступилися у всіх п’яти поєдинках домашнього ЧС-2017 Дивізіону ІА, який проходив у Києві, й понизилися у класі до Дивізіону ІВ.