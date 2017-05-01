Определились соперники сборной Украины в будущем ЧМ по хоккею в Дивизионе ИС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Сборная Украины узнала соперников на следующем чемпионате мира в Дивизионе ИС, где будет выступать в сезоне 2018 года, сообщает УНН со ссылкой на сайт Международной хоккейной федерации.
Одним из главных конкурентов "желто-голубых" на ЧМ-2018 в Дивизионе ИС должна стать сборная Японии, которая не сумела повыситься в классе только через одно поражение в пяти играх. Также Украинский противостоять команда Литвы в которой в активе нынешней планетарной первенства в Дивизионе ИС - 9 очков, Эстония (6) и Хорватия (3).
Пятым противником Украины будет Румыния, которая стала победителем ЧМ-2017 в Дивизионе II.
Примечательно, что наших соотечественников в Дивизионе ИА заменит Великобритания, которая в нынешнем розыгрыше ЧМ в Дивизионе ИС показала стопроцентный результат - 5 побед в 5-ти противостояниях.
Напомним, что украинцы уступили во всех пяти поединках домашнего ЧМ-2017 Дивизиона ИА, который проходил в Киеве, и понизились в классе в Дивизион ИС.