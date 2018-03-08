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Визначились стартові складі на гру "Лаціо" – "Динамо"

Визначились стартові складі на гру "Лаціо" – "Динамо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Перед стартом першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи між “Лаціо” і “Динамо” визначилися стартові склади колективів, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

З початком стартового свистка у футболках “Динамо” на полі з’являться: Бойко — Кендзьора, Бурда, Кадар, Піваріч — Буяльський, Шапаренко — Морозюк, Гармаш, Циганков — Бєсєдін.

У запасі залишились: Рудько, Шепелєв, Мораєс, Гонсалес, Хачеріді, Миколенко, Алібеков.

Стартовий склад “бьянкочелесті”: Стракоша — Уоллас, Де Врей, Раду — Д.Лукаку, Мурджа, Лейва, Мілінковіч-Савіч, Баста — Феліпе Андерсон, Іммобіле.

Запасні: Гуеррьєрі, Патрік, Нані, Бастуш, Пароло, Луїс Альберто, Кайседо.

Зазначимо, що стартовий свисток поєдинку “Лаціо” — “Динамо” о 22:05 дасть словак Іван Кружляк.

Як повідомлялося раніше, тренер римлян називав “Динамо” командою з великими традиціями.

Українські Національні Новини

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