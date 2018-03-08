Определились стартовые составы на игру "Лацио" - "Динамо"

С началом стартового свистка в футболках “Динамо” на поле появятся: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич — Буяльский, Шапаренко — Морозюк, Гармаш, Цыганков — Беседин.

В запасе остались: Рудько, Шепелев, Мораес, Гонсалес, Хачериди, Миколенко, Алибеков.

Стартовый состав “бьянкочелести”: Стракоша — Уоллас, где Врэй, Совет — Д.Лукаку, Мурджа, Лейва, Милинкович-Савич, Баста — Фелипе Андерсон, Иммобиле.

Запасные: Гуеррьери, Патрик, Нани, Бастуш, пароли, Луис Альберто, Кайседо.

Отметим, что стартовый свисток поединка “Лацио” — “Динамо” в 22:05 даст словак Иван Кружляк.

Как сообщалось ранее, тренер римлян называл “Динамо” командой с большими традициями.