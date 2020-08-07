Визначились ще два учасники чвертьфіналу Ліги Європи

Андалузька “Севілья” протистояла “Ромі” колишнього наставника “Шахтаря” Паулу Фонсеки. Впевнену перемогу команді з Іспанії принесли голи Регілона і Ен-Несірі — 2:0.

Цифри на табло відобразили відчутну перевагу команди Хулена Хулен Лопетегі, яка домінувала протягом усіх 90 хвилин.

Єдиний гол в іншій зустрічі приніс виграш “Байєр” над “Рейнджерсом” — 1:0. За підсумками двох протистоянь далі пройшли “фармацевти” — 4:1.

Зауважимо, що суперником “Байєра” по 1/4 фіналу ЛЄ стане міланський “Інтер”. “Севілья” зустрінеться з кращим у парі “Вулверхемптон” — “Олімпіакос”.

Нагадаємо, що раніше до 1/4 фіналу ЛЄ пройшли: “Шахтар”, “МЮ”, “Копенгаген”, “Інтер”.