Определились еще два участника четвертьфинала Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Германии состоялись два поединка в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Андалузская “Севилья” противостояла “Роме” бывшего наставника “Шахтера” Паулу Фонсеки. Уверенную победу команде из Испании принесли голы Регилона и Эн-Несири — 2:0.
Цифры на табло отразили ощутимое преимущество команды Хулена Лопетеги, которая доминировала на протяжении всех 90 минут.
Единственный гол в другой встрече принес выигрыш “Байер” над “Рейнджерс” — 1:0. По итогам двух противостояний дальше прошли “фармацевты” — 4:1.
Заметим, что соперником “Байера” по 1/4 финала ЛЕ станет миланский “Интер”. “Севилья” встретится с лучшим в паре “Вулверхэмптон” — “Олимпиакос”.
Напомним, что ранее в 1/4 финала ЛЕ прошли “Шахтер”, “МЮ”, “Копенгаген”, “Интер”.