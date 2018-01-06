Визначились півфіналісти Кубку України з волейболу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. За підсумками матчів у відповідь стали відомими імена усіх клубів 1/2 фіналу Кубку України з волейболу, передає УНН з посиланням на сайт ФВУ.
Лідер чемпіонату України харківський “Локомотив” не мав проблем у грі з ВК “Серце Поділля” — 3:0. Перша баталія команд завершилася з аналогічним результатом.
Команда “Барком-Кажани” не залишила шансів ВК “МХП-Вінниця” — 3:0. У першій грі вінничанам вдалося виграти один сет — 3:1.
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“Юридична Академія” обіграла “Новатор” 3:1, але через поразку 0:3 у першій грі покинула змагання. Ще одним півфіналістом став ВК “Вінниця-2”, який подолав “Буревісник” (3:0, 3:0).
Додамо, що півфінальні баталії пройдуть 20-21 січня.