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Визначились перші чвертьфіналісти Кубку України з баскетболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У матчі-відповіді між БК "Рівне-ОШВСМ" та "Дніпром-2" став відомим другий учасник 1/4 фіналу Кубку України з баскетболу, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.

"Рівне-ОШВСМ" став другим клубом, який подолав 1/8 фіналу Кубку України з баскетболу. Після домашньої перемоги над "Дніпром-2" (73:63) клуб із Рівного виграв і в другому поєдинку - цього разу на виїзді.

Команда Михайла Переверзія перемогла у Дніпрі з рахунком 89:52, оформивши таким чином, вихід у чвертьфінал національного Кубку.

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Варто відзначити, що першим клубом, який подолав 1/8 фіналу став харківський "Політехнік". Команда Тимура Арабаджи у виїзному матчі повторно обіграла представника Вищої ліги БК "СумДУ" (98:53) і вийшла у наступний раунд змагань. Перший матч також виграли харків’яни (114:69).

Додамо також, у інших парах поки зіграно по одному поєдинку.

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