Определились первые четвертьфиналисты Кубка Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В ответном матче между БК "Ровно-ОШВСМ" и "Днепром-2" стал известен второй участник 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
"Ровно-ОШВСМ" стал вторым клубом, который преодолел 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу. После домашней победы над "Днепром-2" (73:63) клуб из Ровно выиграл и во втором поединке - на этот раз на выезде.
Команда Михаила Переверзия победила в Днепре со счетом 89:52, оформив таким образом, выход в четвертьфинал национального Кубка.
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Стоит отметить, что первым клубом, который преодолел 1/8 финала стал харьковский "Политехник". Команда Тимура Арабаджи в выездном матче повторно обыграла представителя Высшей лиги БК "СумГУ" (98:53) и вышла в следующий раунд соревнований. Первый матч также выиграли харьковчане (114: 69).
Добавим также, в других парах пока сыграно по одному поединку.