Определились первые четвертьфиналисты Кубка Украины по баскетболу

"Ровно-ОШВСМ" стал вторым клубом, который преодолел 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу. После домашней победы над "Днепром-2" (73:63) клуб из Ровно выиграл и во втором поединке - на этот раз на выезде.

Команда Михаила Переверзия победила в Днепре со счетом 89:52, оформив таким образом, выход в четвертьфинал национального Кубка.

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Стоит отметить, что первым клубом, который преодолел 1/8 финала стал харьковский "Политехник". Команда Тимура Арабаджи в выездном матче повторно обыграла представителя Высшей лиги БК "СумГУ" (98:53) и вышла в следующий раунд соревнований. Первый матч также выиграли харьковчане (114: 69).

Добавим также, в других парах пока сыграно по одному поединку.