Определились первые четвертьфиналисты Кубка Украины по баскетболу

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 23060 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 72600 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 77528 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 95293 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 97377 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 73601 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 101339 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101210 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Определились первые четвертьфиналисты Кубка Украины по баскетболу

Определились первые четвертьфиналисты Кубка Украины по баскетболу

Киев  •  УНН

 • 14637 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В ответном матче между БК "Ровно-ОШВСМ" и "Днепром-2" стал известен второй участник 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

"Ровно-ОШВСМ" стал вторым клубом, который преодолел 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу. После домашней победы над "Днепром-2" (73:63) клуб из Ровно выиграл и во втором поединке - на этот раз на выезде.

Команда Михаила Переверзия победила в Днепре со счетом 89:52, оформив таким образом, выход в четвертьфинал национального Кубка.

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Стоит отметить, что первым клубом, который преодолел 1/8 финала стал харьковский "Политехник". Команда Тимура Арабаджи в выездном матче повторно обыграла представителя Высшей лиги БК "СумГУ" (98:53) и вышла в следующий раунд соревнований. Первый матч также выиграли харьковчане (114: 69).

Добавим также, в других парах пока сыграно по одному поединку.

Украинские Национальные Новости

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