Визначились переможці гонки переслідування чемпіонату України з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. В селі Яворів Львівської області продовжився чемпіонат України з біатлону жіночою та чоловічою гонкою переслідування, інформує УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
Незважаючи на сонячну погоду змагання проходили в умовах сильного вітру - звідси і велика кількість промахів у всіх спортсменів на вогневих рубежах.
У жінок другу гонку підряд чемпіонату України тріумфувала Дарина Блашко попри сумарні 10 не закритих мішеней. Її час 31:54,6 хв. На 44,9 с відстала Марія Кручова (5). Трійку призерок замкнула Надія Бєлкіна (9).
У чоловіків не було рівних Віталію Трушу (7) – 36:49,8 хв. За ним до фінішу дістався Богдан Цимбал (7) +26,8 с і Максим Івко (5) + 48,2 с.
Нагадаємо, що Юлія Джима представить Україну в Різдвяній гонці, яка пройде 28-го грудня в Німеччині.