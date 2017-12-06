Визначились місце і дата проведення боксерського двобою Усик – Брієдіс

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Бій між українським чемпіоном WBO у важкій ваговій категорії Олександром Усиком і латвійським чемпіоном WBC Марісом Брієдіс в півфіналі World Boxing Super Series пройде в Ризі, інформує УНН з посиланням на сайт Всесвітньої боксерської суперсерії.

Двоє непереможних бійців зустрінуться в півфіналі боксерської Ліги чемпіонів (WBSS) 27-го січня.

"Мене не хвилює, де проходитиме бій. У Ризі буде 10 000 уболівальників, і це здорово. Фанати повинні очікувати прекрасну і цікаву битву між двома чемпіонами світу", - заявив українець.

Свою думку висловив і латвійський візаві Усика: "У мене було відчуття, що Всесвітня боксерська суперсерія може повернутися в Ригу через неймовірний натовп на арені в чвертьфінальному поєдинку проти Майка Переса. Наразі готуюся до Усика, аби влаштувати відмінне шоу у січні".

Варто відзначити, що інший півфінальний поєдинок турніру у важкій ваговій категорії між Маратом Гассіевим і Юніером Дортікос пройде 3 лютого в Сочі.

Як повідомляв УНН, Усик ще на початку листопада розпочав підготовку до півфінального поєдинку турніру.

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