Определились место и дата проведения боксерского поединка Усик - Бриедис

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Бой между украинским чемпионом WBO в тяжелом весе Александром Усиком и латвийским чемпионом WBC Марисом Бриедисом в полуфинале World Boxing Super Series пройдет в Риге, сообщает УНН со ссылкой на сайт Всемирной боксерской суперсерии.

Двое непобедимых бойцов встретятся в полуфинале боксерской Лиги чемпионов (WBSS) 27-го января.

"Меня не волнует, где будет проходить бой. В Риге будет 10000 болельщиков, и это здорово. Фанаты могут ожидать прекрасную и интересную битву между двумя чемпионами мира", - заявил украинец.

Свое мнение высказал и латвийский визави Усика: "У меня было ощущение, что Всемирная боксерская суперсерия может вернуться в Ригу из-за невероятной толпі на арене в четвертьфинальном поединке против Майка Переса. Сейчас готовлюсь к Усику, чтобы устроить отличное шоу в январе".

Стоит отметить, что другой полуфинальный поединок турнира в тяжелой весовой категории между Маратом Гассиевим и Юниером Дортикосом пройдет 3 февраля в Сочи.

Как сообщал УНН, Усик еще в начале ноября начал подготовку к полуфинальному поединку турнира.

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