Визначились кращі футболіст та тренер року України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. НСК "Олімпійський" прийняв урочисту церемонію нагородження "Футбольні зірки України"-2019 — спільний проект Української асоціації футболу та Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів, інформує УАФ, передає УНН.
Під час церемонії було названо переможців у низці номінацій. Також були вручені спеціальні відзнаки за найуспішніші футбольні проекти 2019 року.
Звання кращого футболіста України 2019 року дісталося півзахиснику "Шахтаря" Тайсону. Кращим тренером став Андрій Шевченко.
"Хочу висловити вдячність своїм помічникам, без яких наш успіх був би неможливий. Окрема подяка — українським уболівальникам, які чудово підтримували нас у важливих матчах. Також хочу подякувати керівникам Української асоціації футболу, які після невдачі у кваліфікації чемпіонату світу-2018 висловили нам довіру та дали можливість продовжити роботу з командою. Час підтвердив вірність обраного нами шляху", - наголосив Шевченко.
Відзначимо, що наймолодшим кращим футболістом країни став гравець "Динамо" Віталій Миколенко, кращим воротарем – Андрій Пятов, а кращим легіонером серед українців – Олександр Зінченко.