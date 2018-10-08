Визначились імена 30-ти претендентів на "Золотий м'яч-2018" від "France Football"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Журнал “France Football” оголосив імена всіх претендентів на звання найкращого гравця року за підсумками 2018-го року, повідомляє УНН із посиланням на сайт видання.
До 30-ки номінантів потрапили:
Тібо Куртуа (“Реал”), Аліссон (“Ліверпуль”), Уго Льоріс (“Тотенхем”), Ян Облак (“Атлетіко”), Марсело (“Реал”), Серхіо Рамос (“Реал”), Рафаель Варан (“Реал”), Дієго Годін (“Атлетіко”), Іско (“Реал”), Нголо Канте (“Челсі”), Поль Погба (“Манчестер Юнайтед”), Лука Модріч (“Реал”), Кевін де Брейне (“Манчестер Сіті”, Бельгія), Іван Ракітіч (“Барселона”), Еден Азар (“Челсі”), Ліонель Мессі (“Барселона”), Неймар (“ПСЖ”), Мохамед Салах (“Ліверпуль”), Луїс Суарес (“Барселона”), Серхіо Агуеро (“Манчестер Сіті”) , Гарет Бейл (“Реал”), Карім Бензема (“Реал”), Едінсон Кавані (“ПСЖ”), Кріштіану Роналду (“Ювентус”), Антуан Грізманн (“Атлетіко”) , Маріо Манджукич (“Ювентус”), Садьо Мане (“Ліверпуль”), Кіліан Мбаппе (“ПСЖ”), Роберто Фірміно (“Ліверпуль”), Харрі Кейн (“Тотенхем”).
Додамо, що нагороду “Золотого м’яча” відбудеться 3-го грудня.