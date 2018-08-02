Визначились арбітри матчу "Динамо" – "Шахтар"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Комітет арбітрів ФФУ призначив офіційних осіб на поєдинки 3-го туру Української Прем'єр-ліги, інформує УНН з посиланням на сайт УПЛ та "Динамо".
Центральний матч туру й усього першого кола між "Динамо" та "Шахтарем" довірено провести 41-річному Юрію Можаровському.
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У минулому сезоні львів'янин працював на 11-ти матчах вищого дивізіону, в яких виніс 51 попередження та вилучив чотирьох футболістів, у тому числі й на одному "українському класико": в рамках 2-го туру "динамівці" на виїзді мінімально обіграли "гірників" — 0:1
Асистентами Можаровського виступатимуть Олександр Войтюк (Запоріжжя) та Семен Шлончак (Черкаси). Роль четвертого арбітру зустрічі виконуватиме Віталій Романов (Дніпро). Спостерігач арбітражу — Віктор Швецов (Одеса).
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Зауважимо, матч "Динамо" — "Шахтар" відбудеться вже завтра на столичному НСК "Олімпійський".