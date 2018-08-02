Определились арбитры матча "Динамо" - "Шахтер"

Центральный матч тура и всего первого круга между "Динамо" и "Шахтером" доверено провести 41-летнему Юрию Можаровскому.

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В прошлом сезоне львовянин работал на 11-ти матчах высшего дивизиона, в которых вынес 51 предупреждение и изъял четырех футболистов, в том числе и на одном "украинском классико": в рамках 2-го тура "динамовцы" на выезде минимально обыграли "горняков" - 0:1.

Ассистентами Можаровский будут выступать: Александр Войтюк (Запорожье) и Семен Шлончак (Черкассы). Роль четвертого арбитра встречи будет выполнять Виталий Романов (Днепр). Наблюдатель арбитража - Виктор Швецов (Одесса).

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Отметим, матч "Динамо" - "Шахтер" состоится уже завтра на столичном НСК "Олимпийский".