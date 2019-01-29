Визначилась дата проведення майбутнього бою Гвоздика
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC українець Олександр Гвоздик проведе добровільний захист титулу, повідомляє УНН з посиланням на BoxingScene.
Датою проведення майбутнього протистояння вказане 30 березня.
Суперник Гвоздика поки невідомий, однак, американець Маркус Браун (23-0, 16 КО) переміг Баду Джека (22-2-3, 13 КО) і став обов'язковим претендентом на пояс українця, але WBC дозволив Гвоздику спочатку провести добровільний захист.
Нагадаємо, що Гвоздик виборов пояс чемпіона у бою проти канадця Адоніса Стівенсона.
Як повідомляв УНН, Гвоздик отримав престижне визнання від WBC.