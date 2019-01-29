Определилась дата проведения предстоящего боя Гвоздика
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик проведет добровольную защиту титула, сообщает УНН со ссылкой на BoxingScene.
Датой проведения предстоящего противостояния указанное 30 марта.
Соперник Гвоздика пока неизвестен, однако, американец Маркус Браун (23-0, 16 КО) победил Баду Джека (22-2-3, 13 КО) и стал обязательным претендентом на пояс украинца, но WBC позволил Гвоздику сначала провести добровольную защиту.
Напомним, что Гвоздик завоевал пояс чемпиона в бою против канадца Адониса Стивенсона.
Как сообщал УНН, Гвоздик получил престижное признание от WBC.