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Визначено десятку найдорожчих міст для життя у 2017 році за версією The Independent

Визначено десятку найдорожчих міст для життя у 2017 році за версією The Independent

Київ • УНН

 • 9352 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Щоденна британська газета The Independent визначила 10 найбільш дорогих міст у світі для проживання у 2017 році, передає УНН.

Як зазначає видання, під час дослідження було проаналізовано 406 ринків на житло у дев'яти країнах - Австралії, Канаді, Гонконгу, Ірландії, Японії, Новій Зеландії, Сінгапурі, Великій Британії та Сполучених Штатах у третьому кварталі 2016 року.

Так, найдорожчим місцем для проживання уже сьомий рік поспіль став Гонконг. Зазначається, що він має найменший ринок доступного житла.

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На другому місці опинилося місто Сідней в Австралії. Зростання цін на житло у Ванкувері в Канаді минулого року привело його до третього місця у рейтингу. Окленд в Новій Зеландії є четвертим найдорожчим містом для життя в усьому світу в цьому році. Наступним у рейтингу стало Сан-Хосе у Каліфорнії. На шостому місці опинився Мельбурн.

Також одним із найдорожчих міст для проживання у цьому році став Гонолулу в США. На восьмому місці опинився Лос-Анджелес. Відразу за ним, на дев’ятому місці у рейтингу з найдорожчого проживання, є Сан-Франциско.

Замикає рейтинг місто Борнмут графства Дорсет, що у Великій Британії.

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