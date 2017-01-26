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Определена ​​десятка самых дорогих городов для жизни в 2017 году по версии The Independent

Определена ​​десятка самых дорогих городов для жизни в 2017 году по версии The Independent

Киев • УНН

 • 9352 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Ежедневная британская газета The Independent определила 10 самых дорогих городов в мире для проживания в 2017 году, передает УНН.

Как отмечает издание, в ходе исследования было проанализировано 406 рынков на жилье в девяти странах - Австралии, Канаде, Гонконге, Ирландии, Японии, Новой Зеландии, Сингапуре, Великобритании и Соединенных Штатах в третьем квартале 2016 года.

Так, самым дорогим местом для проживания уже седьмой год подряд стал Гонконг. Отмечается, что он имеет самый маленький рынок доступного жилья.

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На втором месте оказался город Сидней в Австралии. Рост цен на жилье в Ванкувере в Канаде в прошлом году привел его к третьему месту в рейтинге. Окленд в Новой Зеландии является четвертым самым дорогим городом для жизни во всем мире в этом году. Следующим в рейтинге стало Сан-Хосе в Калифорнии. На шестом месте оказался Мельбурн.

Также одним из самых дорогих городов для проживания в этом году стал Гонолулу в США. На восьмом месте оказался Лос-Анджелес. Сразу за ним, на девятом месте в рейтинге из самого дорогого проживания, является Сан-Франциско.

Замыкает рейтинг город Борнмут графства Дорсет, что в Великобритании.

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