Визначена нова дата проведення чемпіонату світу з легкої атлетики
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Всесвітня легка атлетика анонсувала нові дати проведення чемпіонату світу з легкої атлетики в Орегоні (США), інформує УНН з посиланням на ФЛАУ та Всесвітню легкоатлетичну асоціацію.
Змагання мали відбутися 6-15 серпня 2021 року, проте через перенесення Олімпійських ігор на 2021 рік дати довелося змінити. Таким чином, чемпіонат світу проходитиме 15-24 липня 2022 року.
Сказано, що ці дати Рада Всесвітньої легкої атлетики затвердила після обговорення з організаторами Ігор Доброї волі у Бірмінгемі і чемпіонату Європи у Мюнхені. При цьому була врахована можливість виступу атлетів на всіх трьох турнірах.
Зазначимо, що чемпіонат Європи з легкої атлетики відбудеться 15-21 серпня 2022 року у Мюнхені.
Як повідомлялося, представницю України названо кращою молодою легкоатлеткою світу.